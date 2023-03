Emily Ratajkowski è finita di nuovo sull’onda del gossip e a quanto pare avrebbe un flirt in corso con il celebre cantante Harry Styles.

Emily Ratajkowski: il bacio a Harry Styles

Emily Ratajkowski è stata sorpresa mentre stava baciando appassionatamente il cantante Harry Styles per le vie di Tokyo. I due al momento non hanno rotto il silenzio sul gossip in circolazione e che, ovviamente, non ha mancato di infiammare i fan dei social, impazienti di saperne di più sulla presunta liaison tra i due. A Emily Ratajkowski, recentemente tornata single dopo la separazione dal marito e padre di suo figlio, Sebastian Bear McClard, sono stati attribuiti innumerevoli flirt negli ultimi mesi ma nessuno aveva mai pensato a una sua possibile liaison con l’idolo delle teenagers Harry Styles. I due confermeranno la liaison ora che le loro foto insieme hanno fatto il giro del mondo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lolita

Per la modella potrebbe trattarsi della prima storia veramente importante dopo la sua separazione dal marito, che l’ha resa madre del piccolo Sylvester Apollo (rimasto a vivere insieme a lei dopo il loro addio). Secondo i rumor in circolazione la loro unione sarebbe naufragata a causa dei presunti tradimenti da parte di McClard, ma sulla vicenda Emily Ratajkowski non si è mai espressa pubblicamente.