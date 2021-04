Emily Ratajkowski in bikini a un mese dal parto, Chiara Ferragni: “Ma come fai…”

Emily Ratajskowski ha sfoggiato sui social il suo fisico da urlo a 1 mese dal suo parto. Il suo video è stato commentato anche da Chiara Ferragni.

A un mese dalla nascita del suo primo figlio, Sylvester, Emily Ratajkowski si è mostrata sui social in bikini sfoggiando un fisico mozzafiato.

Emily Ratajkowski in bikini a un mese dal parto

A un mese dal parto Emily Ratajkowski è più bella che mai e il suo fisico è a dir poco perfetto: la modella si è mostrata in uno dei bikini della sua linea di costumi, e ha fatto il pieno di like sui social.

Tra i fan e i colleghi che l’hanno lodato per la sua bellezza vi è anche Chiara Ferragni, anche lei diventata mamma da qualche settimana (della seconda figlia, Vittoria). “Come fai ad avere questo corpo dopo la nascita del bambino?”, ha scritto l’influencer, visibilmente stupita. Per il momento Emily Ratajkowski non ha risposto mentre in tanti, sui social, hanno scritto le ipotesi più fantasiose in merito al breve video in cui la top model si è mostrata in bikini.

Anche durante la gravidanza Emily Ratajkowski ha sempre mostrato un fisico a dir poco mozzafiato, ma in tanti sui social le hanno fatto notare che mostrare un corpo perfetto a poche settimane dal parto sarebbe un “pessimo stereotipo” per tutte le altre donne.

La modella replicherà a simili commenti?