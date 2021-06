Emily Ratajkowski nella bufera: “Non è così che si tiene un bambino”

Emily Ratajkowski è finita nell'occhio del ciclone per uno scatto in cui è ritratta insieme a suo figlio di appena 3 mesi.

Alla vigilia del suo 30esimo compleanno Emily Ratajkowski ha postato sui social uno scatto in cui è ritratta mentre tiene in braccio il suo bambino, Sylvester Apollo Bear, nato 3 mesi fa. La foto ha scatenato una bufera, costringendo la modella a disattivare i commenti.

Emily Ratajkowski: la foto del figlio

A tre mesi dalla nascita del suo primo figlio, Sylvester ‘Sly’ Apollo Bear, Emily Ratajkowski è tornata a sfoggiare un fisico a dir poco da capogiro e sui social la top model non perde occasione per mostrarsi in compagnia del suo bebè. L’ultima foto in cui è ritratta insieme al piccolo Sly ha però scatenato una piccola bufera e la modella è stata costretta a chiudere la possibilità di commentare il suo post.

Il primo a scagliarsi contro di lei è stato il giudice televisivo Piers Morgan, che tra i commenti ha scritto:

“Non è così che si tiene un bambino in braccio. I tuoi milioni di follower non dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso. Felice di darti alcuni consigli se ne hai bisogno”. A seguire in tanti si sono scagliati contro Emily Ratajkowski che, finora, ha dato prova di essere piuttosto insofferente ai commenti altrui sulla sua vita privata.

Emily Ratajkowski: il primo figlio

Emily Ratajkowski ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio insieme al marito, Sebastian Bear McClard. I due fin da subito hanno specificato di non voler dare indicazioni riguardanti il sesso del bebè, che non avrebbero giudicato una priorità. “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, dopo le congratulazioni la loro prima domanda dopo è quasi sempre: ’Sapete se sarà maschio o femmina?’. A noi piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”, ha specificato la top model.

Emily Ratajkowski: le critiche dopo il parto

A pochi mesi dalla nascita del suo primo figlio Emily Ratajkowski è tornata presto a sfoggiare un fisico a dir poco fenomenale. Sui social in tanti l’hanno criticata per aver messo in mostra le sue curve bollenti a poche settimane dal parto e persino Chiara Ferragni ha mostrato la sua incredulità difronte ad una delle foto della modella.