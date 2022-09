Emily Ratajkowski nuda con un grande livido: cosa è successo alla modella?

Emily Ratajkowski si è mostrata completamente nuda su Instagram. Nessuna novità, quindi, se non fosse per il grande livido che compare all’altezza dell’anca destra. A suo dire, sono “brutte ferite da battaglia“. Cosa le è successo?

Emily Ratajkowski nuda con un grande livido

Non è la prima volta che Emily Ratajkowski si mostra nuda sui social, ma questa volta c’è un dettaglio mai visto prima. La modella, infatti, si è scattata un selfie allo specchio per far vedere ai fan un grande livido all’altezza dell’anca destra che si è procurata sabato scorso. Lei le definisce “brutte ferite da battaglia“, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Emily, infatti, si è fatta male durante il concerto di Bad Bunny allo Yankee Stadium di New York.

La Ratajkowski ha partecipato all’evento con alcune amiche e, molto probabilmente, si è scatenata talmente tanto da non essersi accorta di aver urtato qualcosa.

Il livido? Solo un ricordo di una grande serata

Nessuna preoccupazione, quindi, per Emily: il livido altro non è che il ricordo di una grande serata. D’altronde, dopo la delusione provata con la fine del suo matrimonio, la modella ha davvero bisogno di divertirsi. La Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard sembravano andare d’amore e d’accordo, questo almeno pensava lei.

Poi, quando ha scoperto che il padre di suo figlio l’ha tradita, il castello che si era costruita è crollato in un lampo.

Nuova vita dopo la separazione da Sebastian

Anche se Emily non ha mai commentato la fine del suo matrimonio, secondo Page Six ha sofferto tantissimo. Nei giorni scorsi, la Ratajkowski ha lasciato definitivamente la casa di Manhattan che condivideva con Sebastian e adesso è pronta per dare il via alla sua nuova vita.

Ovviamente, al suo fianco ci sarà sempre Sylvester, il suo primo bimbo di 16 mesi.