Emily Ratajkowski seducente in bikini: le foto con il nuovo fidanzato

Emily Ratajkowski ha dato il benvenuto al 2023 dalle isole Cayman e in compagnia di quello che molti credono essere il suo nuovo fidanzato.

Emily Ratajkowski: il nuovo fidanzato

Emily Ratajkowski è tornata ad essere single dopo la fine del suo matrimonio con Sebastian Bear McClard, padre di suo figlio Sylvester Apollo. In pevisione dei festeggiamenti per il nuovo anno, la supermodella è partita per le isole Cayman e sui social ha postato alcuni scatti bollenti del suo lato B e dei suoi seducenti bikini. Insieme alla modella in alcuni degli scatti è presente il musicista Moses Sumney, che molti credono essere il suo nuovo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Emily Ratajkowski ha preferito non proferire parola in merito alla questione. I due sarebbero amici già da moltissimi anni, ma le foto dei loro abbracci sui social lasciano pensare che tra i due i rapporti si siano trasformati in qualcosa di più che una semplice amicizia.

La separazione

L’anno appena passato è stato particolarmente difficile per Emily Ratajkowski, che ha visto sfumare l’unione con il padre di suo figlio. Secondo indiscrezioni l’unione tra i due sarebbe naufragata a causa di un tradimento ai danni della top model, ma sulla vicenda non sono mai emerse conferme. Emily Ratajkowski è diventata mamma del piccolo Sylvester Apollo nel 2021, e sembrava essere più innamorata che mai del padre di suo figlio.