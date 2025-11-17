Emirates scommette su Boeing: ordine da 38 mld per 65 aerei

Milano, 17 nov. (askanews) – La compagnia aerea Emirates ha annunciato al Dubai Airshow un ordine da 38 miliardi di dollari per 65 nuovi Boeing 777-9, portando a 315 il totale degli aeromobili acquistati dal colosso aerospaziale americano. L’accordo rappresenta un impegno strategico di lungo termine verso l’industria aerospaziale statunitense e rafforza la partnership con Boeing e GE Aerospace, che fornirà 540 motori GE9X.

La mossa, accolta positivamente dall’amministrazione Trump, si inserisce nel quadro delle trattative commerciali che vedono i jet Boeing protagonisti di accordi con Paesi come Corea del Sud, Giappone e Regno Unito. Tuttavia, Emirates ha sollecitato Boeing a risolvere i ritardi nel programma degli aerojet 777X, le cui consegne non sono previste prima del 2027.

Ma il Dubai Airshow ha dato spazio anche all’aeronautica militare, esponendo in anteprima per il Medio oriente il nuovo sistema di difesa aerea russo Pantsir-SMD-E e l’aereo di linea cinese C919.