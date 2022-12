Emirati: Fontana, 'gioia per liberazione Costantino, grazie a governo'

(Adnkronos) – "Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Andrea Costantino. Ci siamo adoperati ad ogni livello affinché al milanese fosse permesso di lasciare il paese, ringrazio il governo e la Farnesina per il lavoro svolto. Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata!". Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commenta così, sul suo profilo Twitter, il ritorno a casa dell'imprenditore arrestato con l'accusa di finanziamento del terrorismo in Yemen il 21 marzo scorso in un hotel di Dubai e poi 'ospite' dell'ambasciata italiana perché le autorità degli Emirati gli avevano confiscato il passaporto impedendogli di lasciare il Paese.