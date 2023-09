Emirati, lo sceicco Al Qasimi riceve l'ambasciatore d'Italia Fanara

Roma, 5 set. (askanews) – Sua Altezza lo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo e Sovrano di Ras Al Khaimah, ha ricevuto nel suo palazzo nella città di Saqr bin Mohammed, l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, e il Console generale d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro.

Durante l’incontro, le cui immagini sono state diffuse dall’agenzia Wam, sono state discusse questioni di interesse comune, oltre alle modalità per rafforzare le relazioni con l’Italia in vari ambiti, evidenziando gli sforzi per consolidare la crescente partnership tra i due paesi.

I due diplomatici italiani hanno ringraziato lo sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi per l’accoglienza e l’ospitalità, lodando lo status di leader regionale e globale degli Emirati Arabi Uniti.