Emissioni, il 2023 verso il record

(Adnkronos) - Il 2023 potrebbe segnare l’ennesima tappa verso il disastro climatico. A lanciare l’allarme sono i climatologi del CICERO, Centre for International Climate and Environmental Research, con sede in Norvegia. Grazie all’analisi dei dati sulle emissioni di CO2 raccolti qu...

(Adnkronos) – Il 2023 potrebbe segnare l’ennesima tappa verso il disastro climatico. A lanciare l’allarme sono i climatologi del CICERO, Centre for International Climate and Environmental Research, con sede in Norvegia. Grazie all’analisi dei dati sulle emissioni di CO2 raccolti quest’anno dall’Agenzia internazionale dell’energia, gli scienziati sono riusciti a stimare in una cifra compresa tra l’1 e l’1,5% l’aumento generale del rilascio di sostanze tossiche per l’atmosfera del nostro Pianeta e per i suoi abitanti. Cifre che rendono il 2023 l’anno più “inquinato” di sempre.