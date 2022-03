Emma Bonino, la senatrice viene rimproverata perchè fuma in diretta Tv

Botta e risposta tra Emma Bonino e Francesco Vecchi. Il conduttore richiama la senatrice perché fuma in diretta.

Emma Bonino si è resa protagonista di un simpatico siparietto che fa anche molto riflettere. La senatrice stava fumando una sigarette durante un’intervista televisiva ed è stata rimproverata dal conduttore.

Il conduttore di Mattino 5 rimprovera Emma Bonino perchè fuma in diretta

Con la pandemia di Coronavirus, anche gli interventi televisivi sono cambiati e, se prima la maggior parte degli ospiti interveniva in presenza, ora viene preferito il collegamento da remoto. Durante la trasmissione “Mattino 5“, condotta da Francesco Vecchi, la senatrice Emma Bonino, mentre era in collegamento con gli studi televisivi, ha fatto un tiro di sigaretta in diretta Tv. Il conduttore ha gentilmente invitato la Bonino a non fumare.

La risposta di Emma Bonino

Emma Bonino, con molta tranquillità, ha replicato a Vecchi dicendo: “Sono a casa mia“. Questa risposta ha lasciato a bocca aperta il conduttore che non si aspettava una reazione del genere da parte della senatrice. Vecchi ha specificato di non voler trasmettere l’immagine di una persona che fuma in diretta. La Bonino ha quindi rinunciato alla sua sigaretta e la trasmissione è andata avanti.

Collegamenti da remoto: atteggiamento formale o informale?

Al di là di questo botta e risposta tra Emma Bonino e Francesco Vecchi, la questione collegamenti da remoto dovrebbe essere meglio definita. Ci si chiede se stando a casa propria sia necessario un codice d’abbigliamento o di comportamento e se magari si devono mantenere atteggiamenti formali come se si fosse in diretta. Sebbene sia di cattivo gusto fumare in casa propria durante una diretta Tv, non vi è nessuna regola che impedisce di farlo.

Questo episodio, dunque, potrebbe creare un precedente su cui riflettere.