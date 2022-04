Emma Bonino: “Putin sarà processato all’Aia per crimini di guerra e contro l’umanità”

Emma Bonino ha spiegato che Putin sarà processato alla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità.

L’ex ministra degli Esteri Emma Bonino ha illustrato le tappe del diritto internazionale per spiccare un mandato di cattura nei confronti di Vladimir Putin. Da lei ritenuto unico responsabile di “questa aggressione violenta, non provocata e ingiustificata“,

Emma Bonino: “Putin sarà processato”

Intervistata da Repubblica, la senatrice a vita ha spiegato che la prima competenza è della magistratura ucraina, soprattutto se supportata dall’invio di esperti di paesi amici. “E la procuratrice generale Iryna Venediktova non ha perso tempo“, ha evidenziato.

Poi c’è la Corte penale internazionale (la cui giurisdizione l’Ucraina ha accettato nonostante non ne sia parte) che opera in base al principio di complementarietà nel caso in cui lo Stato in questione sia inabile o riluttante.

Questa entrerà in gioco qualora i russi dovessero prendere il controllo del territorio impedendo alla magistratura ucraina di procedere. “In questo senso agisce come una polizza assicurativa, Putin sarà processato in ogni caso“, ha sottolineato. Dato infatti che l’Onu è paralizzata dal diritto di veto nel Consiglio di sicurezza, il tribunale dell’Aia può avere un ruolo decisivo accertando i crimini di guerra e contro l’umanità.

Emma Bonino: “Putin non sente ragioni”

Nonostante gli sforzi diplomatici, tra cui l’ultimo la visita del segretario generale dell’Onu a Mosca e a Kiev, lo zar “non sente ragioni e prosegue il suo tentativo di occupazione militare del territorio ucraino in nome della sua de-nazificazione e della de- ucrainizzazione“.