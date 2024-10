Emma infiamma Los Angeles sul palco del club Whisky a Go Go

Milano, 15 ott. (askanews) - Emma si è esibita sul palco del leggendario club di Los Angeles, Whisky a Go Go, in occasione di Hit Week, il festival della musica italiana nel mondo. Un live tutto esaurito quello di Emma lunedì sera che con la sua voce e la sua travolgente energia ha conquistato il...