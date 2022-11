Emma Marrone cambia look: un ritorno al passato per una persona "appena nata".

Emma Marrone, in occasione dell’evento Luce! di Firenze, si è presentata con un look nuovo.

L’artista, dopo l’improvvisa morte del papà, ha deciso di tornare al passato, puntando su un’acconciatura del tutto naturale.

Emma Marrone cambia look

In occasione dell’evento Luce! di Firenze, Emma Marrone è tornata a parlare del lutto che l’ha segnata qualche mese fa. L’adorato papà Rosario è morto all’improvviso, dopo aver combattuto come un leone contro una brutta malattia. L’ex talento di Maria De Filippi si è presentata con un nuovo look, che rappresenta una specie di ritorno al passato.

Il nuovo look di Emma è un ritorno al passato

Emma ha detto addio al biondo platino per tornare al suo colore naturale, ovvero il castano. Non solo, ha anche deciso di darci un taglio, puntando su un caschetto che le dona tantissimo. Riferendosi alla morte del padre, ha ammesso: “Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona“. Il cambio look ha a che fare con il terribile lutto che l’ha colpita? E’ probabile.

Emma Marrone torna a parlare del padre Rosario

Parlando della morte del padre, Emma ha ammesso:

“Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c’era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata. (…) Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni”.