Emma Marrone compie 38 anni: le lacrime sui social

Emma Marrone si è commossa fino alle lacrime nel giorno del suo 38esimo compleanno a causa di un messaggio da parte del suo fanclub.

Emma Marrone in lacrime

Emma Marrone ha spento 38 candeline e, tra le varie sorprese da lei ricevute nel corso della giornata, vi è stata anche quella da parte del suo fanclub, che ha ringraziato la cantante per le emozioni che ha saputo regalare grazie alla sua musica nel corso di questi anni.

Emma Marrone si è commossa fino alle lacrime guardando il video realizzato dai fan, e la sua manager, Francesca Savini, non ha mancato di immortalarla.

“So 38, non me chiedete come ho fatto che non lo so…”, ha detto Emma, che dopo l’avventura a Amici è riuscita a imporsi come una delle più promettenti voci del panorama italiano. Gli ultimi anni sono stati particolarmente complessi per la cantante, che oltre all’emergenza Coronavirus si è trovata a fare i conti anche con il ritorno della sua malattia (che sarebbe finalmente riuscita a sconfiggere).

Emma: la vita privata

Dopo la liaison con Stefano De Martino, Emma Marrone ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata e non è dato sapere se oggi ci sia qualcuno di speciale al suo fianco.

La cantante non ama parlare delle questioni di cuore in pubblico e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono se prima o poi troverà la persona giusta per lei.