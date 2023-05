Emma Marrone con la maglia del Napoli: è un dono di Matteo Politano

Emma Marrone, a cena in un ristorante di Napoli, ha ricevuto un prezioso regalo. La cantante è stata omaggiata dal calciatore Matteo Politano con una maglia della squadra della città.

Emma Marrone con la maglia del Napoli

A cena presso una pizzeria del centro storico di Napoli, Emma Marrone ha ricevuto un regalo inaspettato. Il calciatore Matteo Politano le ha fatto recapitare una scatola, con all’interno la maglia personalizzata della squadra della città.

La maglia del Napoli reca il nome di Emma Marrone sulla schiena. Ovviamente, la cantante pugliese non poteva che ottenere il numero 1. “Tu sei proprio grande!“, ha commentato Nino D’Angelo al post condiviso dall’artista su Instagram.

Emma, anche se fortemente legata alla sua Puglia, è innamorata di Napoli. Qualche tempo fa, dopo in viaggio in città, ha fatto una dedica social al capoluogo della Campania:

“Vedi Napoli e poi ti droghi di belle persone, profumi inebrianti, sapori che ti accendono il palato e ti ricordano la gioia del cibo. Tutto ha un inizio e una fine. Ma qualcosa resta per sempre. Basta saperlo cercare nelle piccole grandi cose della vita. A volte un viaggio non è solo spostarsi diventa molto di più. Eri nella pizza che ho mangiato. Nelle onde del mare. Nel profumo del babbà. Nelle note di chi per strada fischiava Yes i know my way. Io non so dove andrà la mia strada, ma sono certa che le tue mani sono nelle mie. I tuoi occhi verdi illuminano la via. La tua voce è nella mia gola e urla ‘vivi”.