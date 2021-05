Emma Marrone festeggia il compleanno con un outfit di lusso

Emma Marrone ha festeggiato i suoi 37 anni. In un party intimo con pochi amici ha sfoggiato un look con un prezzo da urlo.

Emma Marrone ha compiuto 37 anni il 25 maggio e ha scelto di festeggiare in compagnia di pochi amici intimi per via dell’attuale pandemia, sfoggiando un look davvero niente male. La cantante salentina sembra aver ritrovato il sorriso dopo il lungo periodo di malattia.

Avete idea di quanto possa costare quello che ha indossato?

L’outfit scelto

Niente di troppo classico o tradizionale: come sempre Emma Marrone adatta la moda al proprio stile casual ma allo stesso tempo ricercato. Per la sua serata speciale ha scelto di indossare un completo total black composto da giacca oversize e shorts a vita alta, abbinati a una semplice t-shirt bianca. Per impreziosire il look ha scelto una collana a catena gold e ha legato i capelli corti in una coda di cavallo molto bassa.

Il vero punto forte emerge da una delle foto postate su Instagram: ai piedi calza un paio di décolleté slang-back di Gucci, un modello con un tacco da 55 mm, il cui cinturino alla caviglia è decorato con l’iconica stampa GG Supreme in beige.

Ma quanto costano queste scarpe? Sul sito ufficiale del celebre brand si può scoprire il prezzo, che raggiunge la stratosferica cifra di 690 euro.

I progetti futuri

Ma oltre ai festeggiamenti, la giornata è stata il pretesto per annunciare un nuovo progetto musicale: si tratta di “Best of me“, la prima raccolta dei successi della sua carriera.

Su Instagram, Emma Marrone ha presentato così l’album: “È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW.”

La cantante ha anche ringraziato i suoi fan per tutti i messaggi di buon compleanno. Ma non finisce qui: negli ultimi giorni ha annunciato che verrà ripreso il suo tour, interrotto l’anno scorso a causa dell’emergenza Covid. Emma tornerà a esibirsi quest’estate con il “Fortuna Tour 2021“, le cui tappe toccheranno diverse città tra cui Verona, con un doppio sold out nella celebre Arena per il 6 e 7 giugno.

Questi sono i prossimi appuntamenti: l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il 3 giugno, Toarmina il 12 giugno, poi sarà il turno di Roma il 18 e 19 giugno e, infine, tripla tappa al Carroponte di Milano il 23, 24 e 25 giugno.