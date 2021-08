Emma Marrone ha un nuovo amore? Le foto in dolce compagnia

Emma Marrone è stata pizzicata durante le sue vacanze in barca con un misterioso uomo: si tratta della sua nuova fiamma? Sui social tutto tace.

Emma Marrone è stata sorpresa durante le sue vacanza in barca in compagnia di un misterioso uomo dai capelli biondi: si tratta della sua nuova fiamma?

Emma Marrone in barca e in dolce compagnia

Una nuova ondata di pettegolezzi ha travolto Emma Marrone, che è stata sorpresa dai paparazzi in compagnia di un misterioso ragazzo dai capelli biondi mentre si godeva un po’ di tempo al mare in completo relax.

Non è chiaro se tra i due ci sia del tenero o meno e per adesso la cantante ha preferito non rompere il silenzio in merito alle foto in questione. Emma Marrone è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata nonostante, nel corso degli anni, le siano state attribuite innumerevoli (e mai confermate) liaison. “Se fossi fidanzata lo direi senza problemi”, ha dichairato la canttante, e ancora: “Se fossi lesbica non avrei alcuna ragione di nasconderlo”.

Emma Marrone: la vita privata

Se si esclude la liaison avuta con Stefano De Martino ai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, non si sa praticamente nulla della vita privata di Emma Marrone. Nel corso degli anni le sono state attribuite liaison con Marco Bocci, Fabio Borriello (fratello di Marco Borriello) e infine con il modello norvegese Nikolai Danielsen, ma nessuna di queste è stata confermata da Emma Marrone.

Emma Marrone: la malattia

Nel 2019 la cantante si è trovata a dover combattere per la seconda volta contro un tumore ma fortunatamente la questione si sarebbe risolta per il meglio e oggi Emma starebbe di nuovo bene. In seguito alla sua battaglia contro la malattia la cantante ha dichiarato: “Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: “Ci risiamo”. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia”, e ancora: “Da quando sono scampata al male mi sento un po’ fortunata e un po’ missionaria nei confronti nei giovani.

A loro dico: mi raccomando, non bisogna vergognarsi di andare dal medico”. Emma è riuscita a ritrovare la stabilità grazie alla sua famiglia e ai suoi amici più cari, che le sono rimasti accanto anche durante la sua difficile, seconda battaglia contro la malattia.