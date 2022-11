Emma Marrone, il nuovo look e le parole sul padre: "La vita cambia all'improvviso"

Il padre di Emma Marrone è improvvisamente morto due anni fa, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della cantante di origini fiorentine.

Con un nuovo look e con la stessa malinconia di due anni fa, Emma torna a parlare di papà Rosario.

Arrabbiata con la vita dopo la morte del papà

Intervistata sul palco in riferimento alla tragica vicenda, con una voce più volte interrotta dall’emozione, risponde: «Quando succedono queste cose così enormi e tragiche è come se si resettasse tutto quello che si è stati e si è fatto». Ammette di essere ora un’altra persona, «ho dovuto ricominciare da capo».

E lo ha fatto anche nei capelli, «resettando» il biondo platino con cui eravamo abituati a vederla e tornando al suo colore, un po’ più scuro, e con un taglio più corto.

Chi era Rosario, il papà di Emma Marrone

Un uomo descritto nella sua piena vitalità. «Lo chiamavo Peter Pan» racconta la cantante commossa, «perché non voleva mai crescere». Papà attento e generoso per lei e suo fratello minore Francesco, era anche un devoto infermiere: la figlia racconta che, quando i pazienti non riuscivano ad andare in ospedale, era lui stesso a recarsi da loro per le medicazioni.