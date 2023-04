Emma Marrone: il nuovo tatuaggio dedicato al padre scomparso

Pochi mesi fa Emma Marrone ha perso suo padre Rosario, che da oltre un anno lottava contro una grave malattia. In queste ore la cantante ha mostrato ai fan il tatuaggio che ha deciso di dedicare di farsi fare in memoria di suo padre.

Emma Marrone: il tatuaggio

Emma Marrone sta convivendo con il lutto per la scomparsa di suo padre Rosario, a cui non ha mai fatto segreto di essere estremamente legata. In queste ore la cantante ha pubblicato sui social la foto dell’ultimo tatuaggio che si è fatta realizzare e che raffigura un’ancora. Sotto di essa ha fatto scrivere semplicemente “papà”.

Rosario Marrone è scomparso a seguito della sua battaglia contro una grava malattia e sua figlia Emma, attraverso i social, non ha mancato di scrivere in questi mesi alcuni messaggi in suo onore. Emma ha deciso di farsi tatuare un’ancora come simbolo di punto fermo e della stabilità che solo il padre sembrava riuscire a darle. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, aveva scritto sui social la cantante annunciando la scomparsa del padre.

In questi mesi in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà a seguito del suo grave lutto.