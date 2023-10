Emma Marrone in lacrime al suo firmacopie: i motivi

Emma Marrone è scoppiata in lacrime durante il suo ultimo farmacopee e lei stessa ha svelato perché.

Emma Marrone in lacrime al firmacopie: i motivi

Emma Marrone ha dedicato il suo singolo, Intervallo (contenuto nel suo ultimo album, Souvenir) al padre scomparso, Rosario Marrone. Durante il suo ultimo farmacopee la cantante è stata costretta a fermarsi mentre rilasciava autografi ai suoi fan perché, nel posto in cui si trovava, sarebbe stata riprodotta proprio la canzone da lei dedicata al padre.

“Ho scritto INTERVALLO dedicata a mio papà. Nel ritornello scrivo ‘e mentre tu sei già arrivato io sono a metà strada’. Ed è la storia di quella notte che è andato via mentre ero a Roma”, ha dichiarato la cantante in merito alla canzone. In un video circolato sui social si vede Emma trattenere a stento le sue lacrime di commozione durante il suo farmacopie e in tanti, tra i fan, sono rimasti colpiti dal suo gesto.

La perdita del padre Rosario è stata un duro colpo per la cantante, che ha dichiarato: “La morte di mio padre mi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata con il c*lo per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso per assurdo non ho più paura di niente”.