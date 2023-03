Emma Marrone insultata dagli haters: "Vuole un figlio come se fosse un oggetto"

Una nuova polemica ha investito Emma Marrone. Recentemente, l’artista ha confessato di essere favorevole alle adozioni e alla fecondazione assistita ed è stata ricoperta di insulti da parte degli haters. La sua replica è da standing ovation.

Emma Marrone: gli haters la attaccano per le dichiarazioni sul figlio

Emma Marrone non ha mai nascosto di essere favorevole alle adozioni e alla fecondazione assistita. Non solo, di recente ha ammesso che, laddove non trovasse un “padre degno e affidabile”, le piacerebbe avere un figlio da sola. Cosa c’è di male? Assolutamente nulla, ma gli hater l’hanno ricoperta di insulti.

Gli insulti degli haters ad Emma Marrone

Dopo le dichiarazioni sul figlio, i leoni da tastiera hanno attaccato Emma. Sui social si leggono commenti che suonano così: “Ma scusate sta (si può dire) z***a li ha girati e rigirati tutti… poi voleva un bambino… come comprare un oggetto nuovo (…) io penso che quando perdono popolarità dicono e fatto di tutto per far parlare di sé”. La Marrone non ha incassato in silenzio.

La replica di Emma Marrone

Emma Marrone, tramite il suo profilo Twitter, ha condiviso il tweet dell’haters riportato in precedenza e ha così replicato agli insulti degli haters: