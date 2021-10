Emma Marrone insultata per le scelte ad X Factor: “Ogni scusa è buona per riempirmi di me**a”

Emma Marrone ad X Factor: ancora insulti per la cantante dopo le scelte fatte durante la puntata del talent. La risposta della giudice

Ennesimo episodio di critiche sui social per la giudice di XF2021 Emma Marrone, che come a suo solito non ha tardato nel fornire una replica.

Emma Marrone criticata per le scelte fatte ad X Factor

Al suo secondo anno come giudice del talent show X Factor, trasmesso su Sky, la cantante non è esente dagli attacchi degli haters, contrari alle sue scelte. In particolare, l’ultima puntata del programma ha visto lo svolgersi degli home visit, con i quali si conclude la fase di selezione e si ha accesso ai live di X Factor.

Emma ha fatto le sue scelte e ha formato la sua squadra, ma volte gli spettatori credono così tanto nel talento di un artista, da immaginarlo già sul palco dei Live, e la scelta che tocca ai giudici spesso non è condivisa.

Emma Marrone, critiche per X Factor: la risposta sui social

Emma non è solita a far aspettare una replica, e anche questa volta è stato così. La cantante nata a Firenze, infatti, ha subito risposto ai critici con una storia su instagram:

«Se davvero vi piace un artista o un “concorrente” c’è un solo modo per dimostrarglielo, andando sulle piattaforme streaming ad ascoltare a manetta i suoi pezzi. […] Invece di insultare me, andate a streammare la musica».

Emma Marrone, critiche per X Factor: “non fate l’errore dell’anno scorso”

Oltre a consigliare di supportare i propri artisti emergenti preferiti tramite l’ascolto in streaming, Emma ha voluto ribadire ancora una volta quanto l’accanimento nei suoi confronti sia inutile ai fini del programma e per la crescita dei ragazzi: