Emma Marrone, la confessione: “Ho rubato le scarpe a Maria De Filippi”

Emma Marrone ha confessato ai fan dei social di aver rubato alcune scarpe di Maria De Filippi.

Emma Marrone: le scarpe rubate

Emma Marrone ha divertito i fan dei social con un’inaspettata confessione: la cantante ha mostrato infatti un paio di scarpe che avrebbe “rubato” a Maria De Filippi e che la conduttrice ha indossato la sera in cui lei trionfò ad Amici.

A seguire Emma ha anche mostrato altri due paia di scarpe e ha scritto: “In realtà anche queste ho rubato a Maria”. La cantate e la conduttrice sono molto intime e Emma ha sempre ammesso quanto sia sta importante per lei Maria De Filippi:

“Per me è come una seconda mamma. Posso anche non sentirla per tre mesi, ma poi so che al ‘ciao’ tra noi nulla si è interrotto. Mai. Maria è sempre sul pezzo anche quando pensi sia distratta.

Lei è un vestito che sta bene su tutto”, ha dichiarato la cantante.

Emma Marrone: la vita privata

Emma ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e dopo la sua relazione con Stefano De Martino (sbocciata proprio nella scuola di Amici) non sono noti i nomi di altri partner avuti dalla cantante. In passato Emma non ha fatto segreto che le sarebbe piaciuto un giorno avere dei figli, ma di recente sull’argomento la cantante ha preferito glissare.

In futuro riuscirà a trovare la persona adatta a lei? In tanti sono curiosi di saperne di più sull’argomento e sperano che la cantante trovi l’amore.