Emma Marrone, la confessione sull'uomo ideale: "Questo è lo scoglio più grande"

Emma Marrone ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata e su quello che sarebbe il suo uomo ideale.

Emma Marrone: l’uomo ideale

Di recente Emma Marrone ha confessato che sarebbe disposta ad avere un figlio da single e a seguire ha rivelato quali sarebbero le caratteristiche del suo uomo ideale che però, finora, avrebbe fatto molta fatica a incontrare.

“Come dovrebbe essere l’uomo per me? Intelligente prima di tutto, poi certo bello, un po’ sì. Dovrebbe accettare il fatto che magari sono più forte di lui. Questo è lo scoglio più grande.

Se dovessi descrivermi su Tinder? Metterei la mia età reale, 38, portati benissimo. Una cosa piccante direi dominatrice, cucino bene e stiro le mutande. Se sono romantica? Non lo ricordo, non ho una relazione da tanti anni, ma se fossi fidanzata oggi il massimo della romanticheria è aspettare che torni a casa e preparare delle cose carine, due coccole“, ha confessato la cantante, e in tanti tra i suoi fan sperano che prima o poi riesca a incontrare l’uomo dei suoi sogni.

Il lutto

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Emma, che si è trovata a convivere con lo straziante lutto per la scomparsa di suo padre. L’uomo combatteva da tempo contro una grave forma di Leucemia, ma ha deciso di vivere la malattia nel massimo riserbo. Emma gli era molto legata ed era stato lui a farla appassionare al mondo della musica quando era giovanissima.