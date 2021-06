Emma Marrone, la dedica per Michele Merlo: “Sei nel mio cuore”

Emma Marrone nel concerto che si è tenuto all'Arena di Verona ha dedicato un pensiero a Michele Merlo: "Sei nel mio cuore".

Un inizio di concerto molto triste per Emma Marrone che in apertura del concerto che si è tenuto presso la splendida cornice dell’Arena di Verona, ha voluto iniziare dedicando un dolce pensiero verso Michele Merlo che in queste ultime ore sta lottando tra la vita e la morte.

“forza Miky, forza”, sono le parole della cantante, mentre la madre del giovane artista ha risposto: “Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie”. Nel frattempo in queste ore l’hashtag è diventato virale e sono moltissimi i fan che hanno voluto ricordare il giovane.

Emma Marrone Michele Merlo, “Forza Michy!”

“Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza”, queste le parole della cantante Emma Marrone che ha dedicato un pensiero a Michele Merlo augurandogli la speranza che possa continuare a lottare e a riprendersi.

Emma Marrone Michele Merlo, la madre: “Michy ti ha sentito”

Nel frattempo la madre di Michele ha commentato in risposta a Emma Marrone con grande sostegno e gratutitudine scrivendo: “Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie”. Ha dichiarato. Sempre sui social network la madre del cantante ha postato la foto di uno striscione che è stato esposto all’esterno dell’ospedale dove è attualmente ricoverato: “Forza Michele”.

Emma Marrone Michele Merlo, parla la famiglia

Intanto la famiglia del giovane, in una recente nota citata da ANSA ha parlato di come il giovane stesse male da giorni e di come il pronto soccorso di un ospedale di Bologna lo abbia rispedito a casa. “Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

La famiglia del giovane ad ogni modo avrebbe reso noto come Michele non si sia vaccinato contro il covid. Sono tantissimi infine i messaggi di dedica da parte di fan e artisti che sperano che Merlo possa finalmente riprendersi. “Forza Michele”, ha scritto Ermal Meta sui social.