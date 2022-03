Emma Marrone ha presentato la sua nuova capsule di felpe e t-shirt ispirata al brano Ogni volta è così.

Emma Marrone ha mostrato orgogliosa ai fan la sua linea di felpe e t-shirt con scritto “Sante o Pu***ne”, strofa del brano che ha presentato a Sanremo Ogni volta è così.

Emma Marrone: la linea di t-shirt e di felpe

Attraverso i social Emma Marrone si è mostrata con alcune delle felpe e delle t-shirt che sono acquistabili dal suo sito ufficiale e che riportano la scritta “Sante o Pu***ne”, strofa del suo brano – presentato a Sanremo 2022 – Ogni volta è così.

Il costo di una felpa della nuova capsule della cantante è di 42 euro, mentre per una t-shirt è di 32 euro. Le taglie disponibili sono s/m e l/xl.

Non è la prima volta che l’ex volto di Amici si cimenta nel mondo fashion: in passato ha lanciato una linea di berretti, t-shirt e accessori ispirati al suo percorso nel mondo della musica.

Emma Marrone e Sanremo 2022

Emma Marrone ha parlato con orgoglio della sua partecipazione al Festival di Sanremo specificando quanto per lei sia stato utile e importante partecipare al concorso.

“Lo ammetto, sono oberata, ma per me Sanremo è stato il maggese, quando smuovi il terreno per far prendere aria.

Il mio terreno sta prendendo aria e tutto ciò che seminerò troverà un terreno innanzitutto fertile. Di campagna me ne intendo, mio nonno era un contadino, un grande contadino. Io l’ho aiutato nei lavori in campagna, quando era vivo, e lui mi diceva sempre che anche se uno compra i semi migliori, se non prepara bene il terreno, è tutto inutile e le piante non avranno alcun valore. Al termine del mio maggese, qualsiasi seme deciderò di piantare scuramente crescerà bene”, ha dichiarato la cantante.