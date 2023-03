Emma Marrone, l'esperienza traumatica: "Non lo farò mai più"

Emma Marrone ha trascorso alcuni giorni in montagna in compagnia di alcuni amici e ha raccontato ai fan l’ultima disavventura che l’ha vista protagonista.

Emma Marrone: la disavventura in montagna

Emma Marrone aggiorna costantemente i suoi fan dei social e nelle ultime ore ha svelato loro che avrebbe trascorso alcuni giorni in compagnia dei suoi amici in montagna, dove per la prima volta avrebbe usato uno slittino per scendere dalla cima (raggiunta attraverso una motoslitta insieme a un istruttore). Emma ha dichiarato di essersi accorta presto di non avere il pieno controllo dello slittino e di essere pericolosamente vicina a un precipizio:

“Ho iniziato a mettere il piede a destra, sinistra ma avevo capito che era molto pericoloso quindi ho tirato su i piedi e ho tirato giù dritta fino alla montagna, sfiorando molte volte l’orlo del precipizio”, ha confessato la cantante, che ha anche aggiunto: “ringrazio la vita per esservi salvata da questa cosa che non so se farò mai più”. Emma ha anche dichiarato ironica: “Ora mi sto prendendo cura della mia sciatica”. I fan sono curiosi di sapere quali altre avventure racconterà la cantante via social e sono in trepidante attesa di sapere cosa le riserverà il futuro.