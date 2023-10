Emma Marrone: "Sono completa da sola, e non ho bisogno di un fidanzato"

Emma Marrone è stata ospite a Domenica In, e per la prima volta ha confessato dettagli e retroscena legati alla sua vita privata.

Emma Marrone: la confessione a Domenica In

Ospite a Domenica In, Emma Marrone si è raccontata senza filtri, e ha parlato anche dei motivi che, finora, l’avrebbero spinta ad essere single. “Sono completa già da sola, non ho bisogno di qualcuno, e se dovesse arrivare vorrei un uomo che non si senta minacciato dai miei successi”, ha dichiarato la cantante che, dopo la storia di gioventù con Stefano De Martino, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. La cantante ha anche ammesso che nel suo futuro sognerebbe un grande amore, ma ha anche ammesso che senza di esso non si sentirebbe meno completa. “Spero che un uomo arrivi ma non per forza mi sento incompleta senza qualcuno affianco”, ha dichiarato. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se in futuro Emma Marrone tornerà a parlare della sua vita privata.

A Domenica In la cantante ha anche parlato della dolorosa scomparsa di suo padre, e ha ammesso: “La cosa più difficile e che devo ancora curare è stato vedere il mio supereroe diventare sempre piu piccolo. Mi ha fatto molto male vederlo soffrire così tanto. Mio papà era il mio migliore amico, con lui mi sono divertita tanto. Non è passato un giorno senza che non gli abbia detto Ti amo.”

