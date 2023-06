Emma Marrone è tornata a parlare del dolore provato per la morte del padre Rosario, scomparso lo scorso 5 settembre a causa di una leucemia. La cantante ha svelato un dettaglio inedito che fa venire la pelle d’oca.

Emma Marrone ricorda la morte del padre

Il 5 settembre 2022 è morto Rosario Marrone, papà di Emma. La cantante, intervistata da Michela Murgia per Vanity Fair, ha ricordato quei momenti di dolore. Il vuoto che lui ha lasciato è immenso, sia per lei che per tutta la sua famiglia. Ha raccontato:

“Quando è morto io ero via un paio di giorni, l’avevo sentito la sera prima, ‘prendo un volo domattina e alle 13 sono già con le gambe sotto al tavolo’. Ti aspetto, mi ha risposto. Invece al mattino era morto. Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero”.

Emma: il rapporto con papà Rosario

Emma ha parlato così del rapporto che aveva con il padre:

“Non tutte le donne hanno rapporti difficili col genitore, io col mio ho avuto un legame bellissimo. Non era solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure. Certe sere uscivamo e tornavamo brilli, con mia madre che ci aspettava sulla porta. Quando i miei amici venivano a cena e a fine serata poi sgattaiolavano fuori per fumare, mio padre li guardava e diceva: ragazzi, la canna ve la potete fare anche qui. Mamma dice che io sono quella che gli somiglia di più”.

La Marrone aveva un rapporto bellissimo con suo padre e non può che riservargli parole ricche di affetto e stima.

Emma: l’ultimo regalo di suo padre

Emma non era a casa quando suo padre è morto e lei crede che questo sia stato l’ultimo regalo del genitore. Ha dichiarato: