Sanremo 2022, Ogni volta è così di Emma: testo e significato

Dopo essersi classificata al secondo posto con i Modà e aver vinto l'anno dopo, Emma torna a Sanremo: testo e significato di "Ogni volta è così".

È un periodo d’oro per Emma Marrone, che dopo la malattia ha dato prova di grande forza, non perdendo mai la sua energia e la sua intraprendenza, il sorriso smagliante che le solca il viso e l’allegria contagiosa. Si è rimessa in gioco tra i 4 giudici di X Factor, per il secondo anno consecutivo, e per Sanremo 2022 torna all’Ariston per la terza volta con “Ogni volta è così”.

Sanremo 2022, il testo di “Ogni volta è così”

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre “Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”.

Sanremo 2022, il significato di “Ogni volta è così”

Con la sua voce intensa e potente, Emma è pronta a conquistare il pubblico di Sanremo 2022.

Lo fa con una canzone che parla di un amore non privo di difficoltà.

Il brano, infatti, descrive un momento di una storia d’amore fatta di problematicità, in cui si sceglie di abbandonarsi con fiducia all’altro.