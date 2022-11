Emma si racconta in "Sbagliata Ascendente Leone"

Milano, 28 nov. (askanews) – Vulcanica e determinata, Emma ha deciso di raccontarsi con la sua ironia, ma senza filtri nel docufilm “Sbagliata Ascendente Leone”, il vero racconto di RealBrown, girato nell’arco di due anni e mezzo mostra tutte le sfumature di Emma. “Sbagliata Ascendente Leone è un titolo molto ironico, l’ironia è una parte fondamentale del mio carattere e lo scoprirete guardando il docufilm e perchè è bello e giusto essere sbagliati.

In un mondo dove tutti sembra debbano ricorrere la perfezione, credo invece ci sia bisogno di avere tante persone sbagliate ma oneste e sincere perchè è questo che ci rende veramente unici”.

Un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione, fatto in prima persona. “Perchè era arrivato il momento e perchè credo quando conosci una persona veramente fino in fondo il tuo metro di giudizio può cambiare e io spero di farmi conoscere una volta per tutte fino in fondo senza nascondere niente e magari qualcuno mi vorra anche un po’ più bene”.

Un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono anche la sua più grande forza. “Sbagliata Ascendente Leone”, diretto dal duo registico BENDO il docufilm è disponibile in esclusiva su Prime Video. In contemporanea esce anche il singolo omonimo brano colonna sonora.