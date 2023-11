Emma torna live nei club con un'energia da stadio

Nonantola, 13 nov. (askanews) – Emma mette tutta se stessa nel nuovo tour Souvenir in da club partito dal Vox club di Nonantola (MO) e che poi girerà l’Italia. La cantante più determinata che mai ha voluto presentare i tutti brani del nuovo album Souvenir, ma in scaletta ci sono anche 4 medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club di repertorio cantati con una energia da stadio.

Emma ha voluto trasportare il pubblico nel suo mondo musicale, dimostrando ancora una volta di essere nata per stare sul palco. Un’ora e mezza di show in cui ha tirato fuori la sua grinta e ha messo al centro l’autenticità delle emozioni, donando ai fan tutta sé stessa.

Sul palco con Emma, i musicisti Ferracuti Federica (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista).

“Io non sono la migliore, sono Emma! – dice la cantante – Ho imparato a farmi meno problemi per sentirmi completamente a mio agio, il palco è l’unico posto dove mi sento sicura. Conosco i miei fan e sono che mi appoggiano in tutto. Per questo ho deciso salire sul palco praticamente in mutande. Mi senti bella, fresca e comoda. Per il resto, chi se ne frega niente. E comunque in un concerto il successo lo fa il pubblico”.