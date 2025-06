Emmanuel Macron propone di vietare i social media ai minori di 15 anni in Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato una proposta audace: vietare l’accesso ai social media ai minori di 15 anni. Una mossa che ha già sollevato un acceso dibattito politico e sociale in Francia, in un contesto in cui il governo cerca di affrontare problemi sempre più complessi legati alla sicurezza e all’uso di internet da parte dei giovani.

Il contesto del dibattito

Dopo un tragico episodio in cui un giovane studente ha accoltellato un dipendente scolastico, Macron ha puntato il dito contro i social media, auspicando un intervento rapido e deciso. Ha affermato che la Francia non può aspettare che l’Unione Europea prenda provvedimenti e che, se necessario, agiranno in solitudine. Ma i dettagli sull’implementazione di questa proposta sono ancora vaghi e le opinioni sono divise.

Reazioni politiche e pubbliche

Un sondaggio recente ha rivelato che il 73% dei francesi sostiene la limitazione dell’età per l’accesso ai social media. Ma nonostante il consenso popolare, le domande rimangono: come sarà applicata questa legge? E quali saranno le conseguenze per i giovani e le loro famiglie?

Un ex consigliere di Macron ha suggerito che l’idea di limitare l’accesso ai social media è una strategia politica per dare l’impressione che il presidente stia prendendo in mano la situazione. Se la proposta fallisce, Macron potrebbe addossare la responsabilità al Parlamento. Se avrà successo, potrà vantare la capacità di dettare l’agenda politica su temi che vanno oltre le divisioni partitiche.

Il problema della violenza e dei social media

Molti esperti avvertono che il presidente tende a utilizzare i social media come capro espiatorio per spiegare episodi di violenza, come le proteste dei Gilet Gialli o le sommosse seguite all’uccisione di un giovane da parte della polizia. L’industria tecnologica, da parte sua, mostra segni di frustrazione per questo approccio. Un rappresentante del settore ha dichiarato che la narrativa di Macron suggerisce che la violenza derivi esclusivamente dalle piattaforme sociali, ignorando le problematiche più profonde nella società.

Le sfide legali e pratiche

La proposta di legge per limitare l’uso dei social media per i minori è già stata discussa nel 2023, ma ha incontrato ostacoli legali e tecnici. I problemi legati alla verifica dell’età e alla compatibilità con le normative europee, come il Digital Services Act, complicano la situazione. Nonostante una raccomandazione di esperti per un limite di età a 15 anni, l’assenza di una maggioranza parlamentare sta rallentando i progressi.

Prospettive future

I prossimi mesi saranno cruciali. Con diversi incontri già pianificati dal governo, ci si aspetta che si tenti di muovere rapidamente per attuare misure concrete. Tuttavia, storicamente, le dichiarazioni di intenti hanno spesso superato i risultati effettivi. La società civile e le ONG continuano a monitorare la situazione, chiedendo azioni concrete a favore della protezione dei minori in un contesto digitale sempre più complesso.