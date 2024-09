Emmy Awards, star sul red carpet: da Sofia Vergara a Jennifer Aniston

Roma, 16 set. (askanews) -Star e mondanità a Hollywood, attori, registi e sceneggiatori nominati agli Emmy Awards, gli Oscar della televisione, hanno sfilato sul red carpet. L'epopea storica ambientata in Giappone "Shogun" ha battuto tutti i record con 18 premi, tra cui quello come miglior serie d...

Roma, 16 set. (askanews) -Star e mondanità a Hollywood, attori, registi e sceneggiatori nominati agli Emmy Awards, gli Oscar della televisione, hanno sfilato sul red carpet.

L’epopea storica ambientata in Giappone “Shogun” ha battuto tutti i record con 18 premi, tra cui quello come miglior serie drammatica e ai protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai che hanno sfilato sul tappeto rosso. In passerella anche Richard Gadd, premiato per “Baby Reindeer”; ma tutti i riflettori erano puntati sulle splendide Reese Witherspoon, Sofia Vergara e Jennifer Aniston.