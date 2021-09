Emmy Awards, trionfo per The Crown con 11 premi e Ted Lasso

Roma, 20 set. (askanews) – Netflix trionfa agli Emmy Awards, gli Oscar della tv. A vincere ancora, “The Crown” con la quarta stagione della saga sulla famiglia reale britannica più famosa della tv che si è accaparrata ben 11 statuette, un trionfo.

Miglior commedia, invece, Ted Lasso, la serie su un allenatore di football americano, Jason Sudeikis, premiato anche come miglior attore comico, che si trasferisce per allenare una squadra di calcio britannica.

Miglior miniserie, “La regina degli scacchi”, prodotta da Netflix con la bravissima Anya Taylor-Joy. Tra gli altri premiati, Jean Smart come miglior attrice protagonista in una serie comica per “Hacks”, Josh O’Connor miglior attore protagonista in una serie drammatica nei panni del principe Carlo in “The Crown” e nella stessa serie Olivia Colman, miglior attrice protagonista, interprete della regina Elisabetta.

Kate Winslet ha vinto l’Emmy come miglior attrice in una miniserie per “Omicidio a Easttown”.