Nei mesi scorsi aveva fatto coming out rivelando di avere una relazione e di aver “scoperto l’amore” proprio grazie all’incontro con il suo compagno. E nelle ultime ore si è inginocchiato davanti a lui per una toccante proposta di nozze in una location decisamente particolare. Ha regalato emozioni ai suoi tantissimi follower Emanuele Ferrari, che ha chiesto la mano ad Andrea Iori nel suo “posto del cuore”.

Il video è diventato immediatamente virale.

Emanuele Ferrari emoziona, la commovente proposta di nozze al compagno

Il noto influencer e chef del web parla da tempo del suo legame con Andrea Iori: i due sono fidanzati da diversi anni ed Emanuele Ferrari ha deciso di fare il grande passo chiedendogli di sposarlo. Agitato, ha atteso il momento migliore, con la scusa di dover realizzare un video all’aperto, per inginocchiarsi e chiedere se volesse legarsi a lui per sempre. Nella clip, che ha totalizzato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, Andrea viene effettivamente colto alla sprovvista e poco dopo entrambi si commuovono lasciandosi andare a lunghi abbracci e baci. A corredo del video l’influencer ha scritto: “Nel mio posto preferito, ha detto sì”.

Ed è proprio la location scelta per la proposta di matrimonio a risultare davvero unica e particolare. Emanuele Ferrari ha infatti portato Andrea nell’orto della sua bisnonna ed è qui che Emilife, questo il suo nome d’arte, si è inginocchiato per la romantica domanda al suo Andrea: “Mi vuoi sposare?”.

“Il coming out? Ce l’avevo mente da un sacco, più che altro sul come farlo: volevo farlo in modo semplice ma forte – aveva raccontato nei mesi scorsi dopo aver rivelato la sua omosessualità pubblicamente – Ho scritto due semplici righe. Avevo più ansia per quello che ne comportava dopo, però non dalla mia parte: ero consapevole di quello che ero, l’avevo già detto a tutti con libertà. La mia paura era legata alle persone che mi stavano vicine. Ci ho riflettuto molto e poi ho detto: ‘Io sono così, non cambio e non sono sbagliato. Voglio semplicemente dire che sono libero e felice della persona che sono’”.