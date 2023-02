Emorroidi: le cause il miglior rimedio naturale

Ci sono dei disturbi di cui si fa fatica a parlare perché si prova vergogna e non si sa come comportarsi. Il problema o disturbo delle emorroidi corrisponde a questa descrizione dal momento che si ha una sorta di tabù nel parlarne. Per cercare di risolvere il problema sono diversi i metodi e le soluzioni da adottare. Vediamo quali.

Emorroidi

Sono tantissimi sia gli uomini e le donne che soffrono di questo disturbo che risulta essere molto diffuso e comune. In Italia sono diversi infatti i soggetti a soffrire del problema delle emorroidi. Con questo nome si fa riferimento a dei cuscinetti spugnosi formati da vene che si trovano all’interno del canale anale. Non appena si infiammano, risultano essere molto dolorose al punto da dare origine a una malattia emorroidaria.

In base poi alla posizione in cui si trovano è possibile suddividerle in due tipologie: interne ed esterne. Nel caso di quelle interne, si chiamano in questo modo perché si trovano proprio all’interno del canale anale e non risultano visibili, mentre quelle esterne tendono a svilupparsi intorno alla zona dell’ano e risultano alquanto visibili.

In caso di malattia emorroidaria, le emorroidi tendono a gonfiarsi e dare origine a una serie di sintomi quali sanguinamento, bruciore, prurito, ma anche fastidio e in molti casi dolore. Nei casi più dolorosi, possono essere anche accompagnate da alcune complicazioni che si sviluppano nella zona anale e prendono il nome di ragadi o eczema.

Emorroidi: cause

Il problema delle emorroidi può dipendere da una serie di motivi e di cause. Lo stile di vita, ma anche la propria storia personale, le abitudini di vita e il tipo di alimentazione possono sicuramente influire sulla presenza o meno di questi cuscinetti spugnosi. La sedentarietà è considerata una delle cause principali per cui alcuni soggetti soffrono di questo disturbo. Intorno ai 50 anni si va maggiormente incontro a questa problematica.

Fare un lavoro che porta a stare seduti la maggior parte del tempo ad aumentare la pressione del retto con maggior rischio di rigonfiamento e quindi di prolasso delle emorroidi esterne. Insieme alla sedentarietà, anche il sovrappeso può sicuramente influire su questo disturbo. Il sovrappeso, insieme alla sedentarietà, peggiora i sintomi portando un aumento della pressione sulla zona pelvica.

Lo stress, vive le giornate stressanti non comporta solo delle problematiche a livello mentale o psicologico, portando a essere nervose editabili, ma spinge a ignorare lo stimolo dell’evacuazione e quindi a causare la stitichezza che è nota per essere un’altra delle tante cause delle emorroidi. Le predisposizioni familiari o genetiche, se in casa qualcuno soffre di questo disturbo inevitabilmente anche il figlio può andare incontro a questa condizione.

Fare sforzi eccessivi o praticare sport ad alta intensità come per esempio il ciclismo per cui durante la pedalata si ha un aumento della pressione nella regione pelvica porta sicuramente a soffrire di questa condizione. Un’altra delle possibili cause è sicuramente un’alimentazione che sia povera di fibre poiché non rende e non è efficace.

