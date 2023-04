Emozionante striscione a Napoli per Maradona: scende dal cielo a portare il terzo Scudetto

Lo striscione in onore di Maradona all'Aranella: è tutto pronto per la grande festa Scudetto a Napoli

La scaramanzia degli scorsi mesi è stata sostituita da un clima di attesa febbrile a Napoli: la città è pronta a festeggiare il terzo Scudetto della sua storia ed i tifosi stanno preparando celebrazioni di ogni tipo. Evitata l’occupazione del Vesuvio, tra i tanti striscioni e preparati, anche uno in onore di Diego Armando Maradona, appeso alla facciata di un palazzo in via san Giacomo dei Capri all’Aranella.

Lo striscione di Maradona e lo Scudetto, cosa rappresenta

Proprio come se il grande Diego scendesse dal cielo e portasse il terzo Scudetto a Napoli. Questa la rappresentazione voluta da tifosi azzurri, che hanno commissionato uno striscione in onore di Maradona, appendendolo sulla facciata del proprio palazzo.

Il costo di tale operazione è stato di 400 euro ai tifosi della zona, che hanno versato volentieri la propria parte allo scopo di stupire ed emozionare i propri concittadini e non. Sicuramente il clima in città e provincia di Napoli in queste settimane è qualcosa di quasi irripetibile, che sia questo weekend o alla prossima partita, la festa è pronta ad iniziare.

Per aiutare le forze dell’Ordine a garantire la sicurezza, il presidente del Napoli De Laurentis ha fatto sapere che la festa scudetto si terrà all’interno dello stadio Diego Armando Maradona, niente caroselli in giro per la città come dopo Juve-Napoli dunque.