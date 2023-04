Empoli, si opera al ginocchio e muore per setticemia: familiari ricevono maxi-risarcimento

Empoli, si opera al ginocchio e muore per setticemia: familiari ricevono maxi...

Si era operata al ginocchio, ma pochi giorni dopo l'intervento aveva riportato un'infezione, L'esito per la donna è fatale.

La vicenda ha avuto luogo a Empoli circa un anno fa. Un’anziana donna di 77 anni è morta a seguito di un intervento al ginocchio. Almeno all’inizio nulla faceva presagire quello che sarebbe successo di lì a pochi giorni: la donna era stata infatti dimessa dall’ospedale, poi l’infezione che si è tramutata in setticemia. Per i familiari è arrivato a distanza di tempo un importante risarcimento: l’Asl Toscana Centro ha riconosciuto 880.000 euro.

Muore dopo un’operazione al ginocchio: l’Asl riconosce ai familiari un risarcimento

La donna si era sentita male qualche giorno dopo le dimissioni dall’ospedale. L’aggravarsi delle sue condizioni ha richiesto un ulteriore ricovero. È deceduta all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul suo corpo è stata effettuata l’autopsia dalla quale è emerso che la donna è morta a seguito di uno “choc settico dovuto a un’infezione da stafilococco”.

Cosa è emerso dall’autopsia

Sul caso che è stato portato all’attenzione da Repubblica Firenze ci sono delle ombre. Pare che l’infezione si sia formata in una ferita posizionata distante dal ginocchio operato. Ciò significa che non sarebbe chiaro se il contatto con il batterio responsabile avrebbe avuto luogo o meno in ospedale. Quello che è stato riscontrato è che anche il ginocchio operato avrebbe riportato conseguenze.