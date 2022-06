Emy Buono: la reazione al video scandalo del fidanzato Denis Dosio

Emy Buono, la fidanzata di Denis Dosio, ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia.

Emy Buono, fidanzata di Denis Dosio, ha svelato alcuni retroscena sulla loro liaison e ha confessato cosa ne pensa del suo video scandalo delle patatine fritte.

Emy Buono: la storia con Denis Dosio

Emy Buono e Denis Dosio si sono conosciuti a La Pupa e il Secchione e da quel momento sono diventati inseparabili.

A quanto pare tutto scorrerebbe liscio come l’olio tra i due e la fidanzata dell’ex gieffino ha confessato anche di non essere affatto infastidita da alcuni dei suoi video osé (compreso quello delle patatine fritte).

“Di lui mi piace che quello che vuole, quello ottiene. Sì è un ragazzo dolce e molto solare, ma anche determinato. Poi ha la verve tipica di noi napoletani. Per me va bene che faccia video di quel genere un po’ particolare, l’importante è che non esageri.

Magari potremmo farlo insieme così sarei meno gelosa. Se pubblicheremo un filmato sulla piattaforma a pagamento? Bo vedremo, meglio io che altre di sicuro”, ha dichiarato Emy Buono, e ancora:

“Cosa ne penso delle patatine fritte usate da Denis? Diciamo che non vado al McDonald’s da quando sono uscita da La Pupa e il Secchione Show perché altrimenti riderei tutta la sera. Amo mi fa ridere sta cosa se ti penso con le patatine in quel posto.

Poi lui dice agli altri ‘non lo fate a casa perché poi brucia, le patatine sono piene di sale’, ha avuto il bruciore per settimane. Comunque mi ha fatto sorridere nulla di più”.

Di recente Dosio è stato anche fermato dalla polizia mentre girava un altro video osé con un suo collega in mezzo a un bosco.