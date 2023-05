Endorsement per Erdogan dagli ultranazionalisti: "Votate per lui"

Milano, 22 mag. (askanews) – “Dichiaro che sosterremo il candidato dell’Alleanza popolare, Recep Tayyip Erdogan, al secondo turno elettorale. Invito gli elettori che hanno votato per noi al primo turno a sostenere Erdogan al secondo turno”. Così l’ultranazionalista Sinan Ogan ha annunciato che domenica sosterrà il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan nel secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia.