Endurance in Umbria, patto promozione turismo con saudita AlUla

Milano, (askanews) – Si terranno in Umbria dal 15 al 18 giugno i VIM Campionati italiani di Endurance Open 2023, il grande evento dell’equitazione che si disputerà nell’area verde dell’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago. Una competizione aperta anche ad atleti di paesi stranieri, che riunisce tutte le categorie della disciplina (Senior, Junior&Young Rider, Under 14 e Pony), per un totale di 12 titoli da assegnare in tre giorni.

Main sponsor dell’iniziativa è la saudita Royal Commision for AlUla, che ha sarà presente con una folta delegazione istituzionale. L’Arabia saudita sarà rappresentata da 7 cavalieri nelle categorie Fei. L’organizzazione tecnica della gara internazionale Fursan Cup degli ultimi due anni è affidata dalla Royal Commission all’ Italian Endurance Asd e a sistemaeventi.it, che curano anche l’avvio della promozione territoriale di AlUla, la vasta area a 1.200 chilometri dalla capitale saudita Riyad tra oasi, deserto, montagne di arenaria e siti archeologici. Assieme alla regione Umbria, sottolineano gli organizzatori, due destinazioni che possono fare molto l’una per l’altra in termini di promozione turistica.

L’endurance equestre quindi come opportunità per rafforzare il legame tra l’Umbria ed AlUla, due regioni lontane ma accomunate non solo da una consolidata tradizione equestre, ma da paesaggi naturali straordinari e ricchi di storia, di arte e di cultura, siti dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Da una parte il cuore verde d’Italia, unica meta italiana scelta da Lonely Planet per il 2023 tra le Best in Travel, dall’altra – unite in questa occasione dell’Endurance – AlUla, la destinazione della penisola araba che ha da poco aperto al mondo la sua monumentale bellezza.ambientale e culturale.