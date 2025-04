Energia a Km 0: la rivoluzione green parte dal Sud

Roma, 03 Apr. – Nel panorama energetico italiano, un’azienda campana sta emergendo grazie alla sua visione innovativa e sostenibile. Energia Verde Italia, guidata da Angelo Galardo, si sta impegnando a fornire energia a chilometro zero, un concetto che mira a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere l’autosufficienza energetica. “La nostra azienda opera nel campo delle energie rinnovabili dal 2013”, afferma Galardo, sottolineando l’importanza di un approccio sostenibile e locale alla produzione di energia. Con un parco eolico già attivo e un nuovo progetto fotovoltaico da 9 Megawatt in fase di realizzazione, l’azienda punta a produrre energia pulita per i propri clienti, riducendo le emissioni di CO2 e contribuendo alla transizione energetica del paese.

L’Italia, con un parco eolico nazionale che ha raggiunto una potenza di 12,3 GW a fine 2023, deve ancora compiere passi significativi per raggiungere gli obiettivi del 2030, che richiedono un incremento di almeno 16 GW. In questo contesto, l’iniziativa di Energia Verde Italia rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende possano contribuire a colmare questo divario. “Abbiamo iniziato un progetto di installazione di impianti fotovoltaici per fornire energia rinnovabile ai nostri clienti”, spiega Galardo, evidenziando l’obiettivo di raggiungere il 100% di energia da fonti rinnovabili entro i prossimi dieci anni.

Oltre all’impatto ambientale positivo, l’azienda sta generando significative opportunità lavorative. “Prevediamo di incrementare di circa 350 unità il nostro personale entro il 2025”, annuncia Galardo, sottolineando l’importanza di creare posti di lavoro in un territorio spesso trascurato come quello del Sud Italia. Con 21 sedi commerciali già operative e altre otto in apertura, principalmente nella provincia di Salerno, l’azienda sta contribuendo a rivitalizzare l’economia locale. “Le nuove assunzioni saranno principalmente nel settore commerciale e di assistenza clienti”, aggiunge Galardo, evidenziando l’impegno dell’azienda nel fornire un servizio di qualità ai propri clienti.

Le prospettive future per Energia Verde Italia sono promettenti. Con l’espansione delle infrastrutture e l’aumento della capacità produttiva, l’azienda è ben posizionata per giocare un ruolo chiave nel mercato energetico italiano. “Il nostro obiettivo è fornire energia pulita e sostenibile a tutti i nostri clienti”, afferma Galardo, ribadendo la missione dell’azienda di promuovere un futuro energetico più verde e sostenibile. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle agende politiche ed economiche, iniziative come quella di Energia Verde Italia non solo rispondono a una necessità ambientale, ma offrono anche un modello di sviluppo economico che valorizza le risorse locali e crea nuove opportunità per le comunità.