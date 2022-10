Energia: a Milano dal 28 ottobre illuminazione stradale ridotta di un’ora

Milano, 22 ott. (Adnkronos) – A partire dal 4 novembre, e per l’intera durata della stagione termica, le sedi di via Durando 38, via Bergognone 30, via Pellico 16 e via Sile 8 (in cui lavorano circa 2.340 risorse) chiuderanno progressivamente nella giornata di venerdì così da prolungare il benefico effetto dello spegnimento degli impianti nel corso del fine settimana.

Nel giorno di chiusura la prestazione lavorativa dei dipendenti coinvolti potrà avvenire, a scelta del dipendente, in altre sedi comunali, dove si stanno potenziando le postazioni di nearworking, in smartworking, o attraverso altre tipologie di orario; i lavoratori che prestano servizi ‘non smartabili’ saranno collocati in altre sedi o su altre attività. Il Comune ha condiviso tale percorso con le organizzazioni sindacali con la sigla di un verbale relativo all'organizzazione delle attività durante il periodo invernale

Venerdì prossimo, 28 ottobre, prenderanno il via anche le misure prese in accordo con A2a e Atm, rispettivamente sull’illuminazione pubblica e sulle temperature dei mezzi di superficie e della linea M2.

In particolare, per quanto riguarda i punti luce stradali, il periodo di accensione sarà diminuito di un‘ora al giorno, 10 minuti in meno la sera e 50 minuti in meno al mattino. Sui bus elettrici, sui tram e sui convogli della linea metropolitana M2 la temperatura sarà abbassata di 2°C.

Qualora la crisi energetica dovesse inasprirsi, il Comune avvierà specifici Tavoli con la Prefettura e gli Enti coinvolti, per individuare le iniziative più efficaci da porre in essere in città anche con misure più restrittive.