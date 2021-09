Energia, a Roma la sesta edizione di Biogas Italy 2021

Si è tenuto presso il Nazionale Spazio Evanti a Roma, la sesta edizione di Biogas Italy. L’evento, organizzato dal CIB – Consorzio Italiano Biogas, è stato dedicato ad approfondire le opportunità fornite dal PNRR per la transizione agro ecologica dell’agricoltura italiana. Nel corso dell’edizione 2021, i temi trattati sono stati quelli della transizione energetica e decarbonizzazione dei diversi settori produttivi, la tutela del suolo e le prospettive di sviluppo dei gas rinnovabili in Italia e in Europa.