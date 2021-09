Energia: Adiconsum Lombardia, con caro bollette aggravio di 985 euro annui per famiglie

Milano 15 set. (Adnkronos) – Il caro-bollette potrebbe costare mediamente alle famiglie lombarde un aggravio di 985 euro all’anno, tra luce (411), gas (369) e carburante (205). È quanto emerge da un’analisi condotta da Adiconsum Lombardia sulla base di dati Arera, Enea e le previsioni del Ministero per la transizione ecologica.

“L’elevato incremento del costo delle bollette dell’energia elettrica, del gas e del carburante è un rischio reale e toccherà da vicino migliaia di famiglie in Lombardia, molte delle quali già in povertà energetica, ovvero non in grado di pagarsi le bollette”, afferma Carlo Piarulli, presidente di Adiconsum Lombardia, sottolineando che "oltre agli aumenti della materia prima e al relativo fardello, persistente e iniquo, di imposte, tasse e accise, che grava sulla struttura tariffaria, in Lombardia pesa anche l’elevato deficit della produzione, rispetto al fabbisogno di energia di famiglie ed imprese, pari al 36,5%”.

In Lombardia nel 2020 – spiega Adiconsum – si è registrata una spesa media annua familiare di 959 euro per l’energia elettrica, che con gli aumenti previsti salirà a 1.370 euro (+411 euro a famiglia). La spesa di gas l'anno scorso è stata di circa 1.108 euro a famiglia, che con il trend di aumenti ipotizzato diventerebbero 1.477 euro (+369 euro annui). Il rincaro di carburanti, invece sarà di 205 euro annui.

Il presidente di Adiconsum Lombardia chiede che il governo intervenga "sugli oneri generali di sistema (quasi il 60% del costo della bolletta), portandoli nella fiscalità generale, calmierando i prezzi della materia prima, favorendo l’incremento delle fonti rinnovabili, la crescita delle comunità energetiche, la mobilità elettrica". L'appello per consumatori e imprese è invece quello di "informarsi e privilegiare le società che vendono energia elettrica e gas in base a parametri di correttezza e sostenibilità ambientale”.