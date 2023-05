Energia, al via a Piacenza 2a edizione Hydrogen Expo

Piacenza, 17 mag. - (Adnkronos) - Ha preso il via oggi negli spazi del Piacenza Expo, la 2ª edizione della Hydrogen Expo, la mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. A inaugurare la kermesse che si è già imposta c...

Piacenza, 17 mag. – (Adnkronos) – Ha preso il via oggi negli spazi del Piacenza Expo, la 2ª edizione della Hydrogen Expo, la mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. A inaugurare la kermesse che si è già imposta come il principale appuntamento italiano dedicato al comparto, Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, Vincenzo Colla, Assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali dell’Emilia Romagna, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo e Fabio Potesta' , direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice dell’evento.

Per Colla non solo "è una fiera molto importante ma anche una fiera di sistema, perché dietro al tema dell’idrogeno penso che ci sia un approdo anche della ricerca, della conoscenza. Dietro questa tecnologia c’è il tema ambientale e siccome la tenuta del sistema climatico è fondamentale, le tecnologie energetiche sono fondamentali per dare una risposta alla situazione". "Hydrogen Expo si collega alla legge regionale che faremo, perché in Europa ci sarà un investimento incredibile sulla filiera dell’idrogeno e come Regione faremo dei bandi dedicati sul sistema dell’idrogeno, sul sistema della ricerca, sulla formazione. Abbiamo i soldi per stare su questa tecnologia e farci lavorare delle ‘belle teste’" ha concluso.

"Una fiera come Hydrogen Expo è importante perché l'idrogeno è una tecnologia che in pochi conoscono: questa kermesse diffonde consapevolezza sul tema, non solo nel nostro territorio , ma anche fuori", ha fatto eco la Tarasconi, ricordando come "questa fiera ha un impatto sul territorio". E sullo sviluppo della filiera dell’idrogeno, la Sindaca anticipa la volontà di "lavorare e collaborare con le aziende che si vogliono insediare o che vogliono utilizzare l’idrogeno. Dobbiamo metterci a servizio degli imprenditori e insieme trovare le strade migliori per poter utilizzare questa tecnologia". Un invito alla collaborazione raccolto da Rolleri, che ricorda come Confindustria "abbia tutta una serie di aziende che potrebbero essere inserite e che, anzi, sono già inserite all’interno dell’importante filiera dell’idrogeno. Tanto è vero che abbiamo numerosi espositori piacentini presenti a questa fiera. Abbiamo questa grande ambizione di diventare la capitale europea dell’idrogeno".

Quanto a Potestà ha sottolineato di attendersi "questa grande affluenza, perché le pre-registrazioni pervenute negli scorsi giorni, una procedura non ancora molto diffusa in Italia, sono state vicino alle 8 mila. Devo comunque ringraziare gli espositori, perché i numeri sono radicalmente aumentati. I brand presenti sono oltre 155, quattro volte quelli presenti all’edizione del giugno 2022. Anche in termini di spazi abbiamo più che triplicato, quindi possiamo dire senza tema di smentita che questa è la più grande fiera mai organizzata in Italia per il comparto dell’idrogeno".

Domani, nella seconda delle tre giornate della fiera, è in calendario un serrato calendario di conferenze e workshop con quindici eventi in programma dal workshop “I trasporti di fronte alle sfide della decarbonizzazione” a quello su “Hydrogen and railways: a global perspective” mentre Engineering Solutions illustrerà le “Best practices for engineering design, safety and asset management”. I tre incontri organizzati da Gisi, Pbn e 3p Safety, Tratteranno invece di sicurezza mentre un taglio più tecnico-economico avranno invece i due convegni voluti rispettivamente da Hydrogen Expo e UNI: “Finanziamento alle imprese nel quadro della transizione energetica e delle grandi opportunità dello sviluppo dell'idrogeno” e “La normazione tecnica per l’impiego dell'idrogeno: stato dell’arte e prospettive future”.

In programma domani sera anche la novità assoluta di questa seconda edizione della mostra piacentina, gli Ihta – Italian Hydrogen Technology Awards, i premi concepiti per dare visibilità (anche internazionale) alla qualità e alla capacità di innovazione delle imprese e dei professionisti italiani che operano nei vari comparti tecnologici afferenti alla filiera dell’idrogeno, che saranno consegnati durante la “Networking Event” all’interno del Padiglione 1 di Piacenza Expo.