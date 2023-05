Energia, al via edizione 2023 di Hydrogen Expo

Piacenza, 16 mag. -(Adnkronos) - - Prende il via domani negli spazi del Piacenza Expo la 2ª edizione della Hydrogen Expo, la mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. A inaugurare la kermesse che si è già imposta c...

Piacenza, 16 mag. -(Adnkronos) – – Prende il via domani negli spazi del Piacenza Expo la 2ª edizione della Hydrogen Expo, la mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. A inaugurare la kermesse che si è già imposta come il principale appuntamento italiano dedicato al comparto, Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, Vincenzo Colla, Assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali dell’Emilia Romagna, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo e Fabio Potesta' , direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice dell’evento.

Ad aprire il fitto calendario di conferenze e workshop (quindici gli eventi in programma, il programma è consultabile sul sito della manifestazione https://hydrogen-expo.it/le-conferenze/) sarà domani il convegno inaugurale: “Innovazione nella componentistica e nel campo dell’uso dell’idrogeno. Case studies ed applicazioni” (Sala D, ore 14), organizzato in collaborazione con Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale (Animp), Anie Confindustria, Anima Confindustria, Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica (Oice) e H2IT.

Nonostante Hydrogen Expo sia solo alla seconda edizione, la mostra dedicata alla filiera dell’idrogeno si è già imposta quale realtà primaria a livello italiano e internazionale. Lo dimostrano il numero di espositori che ha superato la soglia delle 150 presenze (il quadruplo rispetto all’edizione 2022) e i circa 7.000 visitatori che si sono già pre-registrati per l’evento. Dati che consentono di incoronare Hydrogen Expo 2023 come la più grande manifestazione italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell’idrogeno. A testimoniare poi l’interesse e l’importanza della manifestazione, i patrocini istituzionali concessi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da quello dei Trasporti e delle Infrastrutture, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, da Regione Emilia-Romagna, Regiole Liguria, Enea e Comune di Piacenza.

A questi si aggiungono poi i circa 40 patrocini ricevuti dalle principali associazioni di categoria della fiera. Tra questi spiccano quelli del Comitato Italiano Gas (CIG), della Federazione di settore delle associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo (Fderbeton), dell’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita), della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (Fiap), della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), dell’Associazione degli armatori (Assarmatori) e molte alte egualmente importanti.

“Anche dopo così tanti anni di attività nell’organizzazione di eventi specialistici sia in Italia che all’estero” afferma Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice della manifestazione “non posso nascondere la mia soddisfazione per come la Hydrogen Expo 2023 si è evoluta, e di ciò non posso che essere grato a tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa, ma anche a tutta la squadra della Mediapoint che si è prodigata al massimo per garantire una ottimale organizzazione della mostra convegno. Ora non ci resta che attendere il responso degli espositori e dei visitatori che determinano sempre il successo o il declino di qualsiasi evento”.

Novità assoluta di questa seconda edizione della mostra piacentina saranno gli Ihta – Italian Hydrogen Technology Awards, i premi concepiti per dare visibilità (anche internazionale) alla qualità e alla capacità di innovazione delle imprese e dei professionisti italiani che operano nei vari comparti tecnologici afferenti alla filiera dell’idrogeno.Le premiazioni degli IHTA 2023, saranno assegnate in occasione del “Networking Event” della manifestazione che si terrà nella prima serata di Giovedì 18 Maggio prossimo all’interno del Padiglione 1 di Piacenza Expo.