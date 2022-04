Energia: ambasciatore Germania, 'guerra acceleratore per decarbonizzazione'

Roma, 8 apr. – (Adnkronos) – "Noi tutti in Europa ci siamo impegnati a uscire il prima possibile dal carbone, quello che sta accadendo adesso sarà un acceleratore in questo senso, investiremo ancora di più in energie sostenibili, nell'eolico, nel solare, nell'idrogeno.

Ci sarà un'accelerazione importante". Così Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, ospite oggi in esclusiva ad 'Adnkronos Live'.

"Nel corto termine – aggiunge – dobbiamo trovare possibilità di diversificare senza danneggiare troppo le nostre economie che sono molto dipendenti dal gas russo, la Germania lo è per il 50%, ma faremo sforzi molto grandi per terminare questa dipendenza e il nostro obiettivo comune in Europa è, al 2030 al più tardi, di essere completamente indipendenti da ogni fornitura russa.

Ieri abbiamo deciso di uscire gradualmente ma velocemente dalle importazioni di carbone dalla Russia, ed è un primo passo molto importante".