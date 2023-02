Energia, anche i Lincei si spengono per M'illumino di meno

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Anche i Lincei si spengono per M'illumino di meno di Rai Radio 2. Alle 19:00 in punto di questa sera Palazzo Corsini a Roma, sede dell'Accademia nazionale dei Lincei, spegnerà tutte le luci per partecipare alla nota campagna sul risparmio energetico e lo ...